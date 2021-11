Ile czasu spędził 120 lat temu w Toruniu car Mikołaj II i jakie zasady obowiązywały na torach podczas przejazdu carskiego pociągu?

O, dzień dobry panie Teufel. Wyskakuje pan ostatnio niemal z co drugiej gazety… Tym razem toruński budowniczy pojawił się na Mokrem. W drugiej połowie sierpnia 1901 roku „Gazeta Toruńska” poinformowała, że w sąsiedniej gminie trwają przygotowania do budowy nowej szkoły ludowej, której koszt wyniesie 49 tysięcy marek. Więcej szczegółów prasa podała miesiąc później.

Kończąc wątek związany z nieruchomościami, z kolejnej 120-letniej gazety wyciągamy jeszcze jedną ciekawostkę, tym razem dotyczącą Podgórza. Do 20 września 1901 roku mieszkańcy tego miasta, których domy ucierpiały z powodu wstrząsów wywołanych przez eksplodujące na poligonie pociski, mogli składać wnioski o odszkodowania. Musieli jednak zwrócić się do władz wojskowych we właściwym terminie, ponieważ spóźnienie pozbawiało szans na rozpatrzenie podania. Chętnych musiało być sporo, kiedyś przecież wspominaliśmy, że po jakiejś poważniejszej eksplozji w podgórskiej gazowni wyleciały szyby, co i tak było szkodą niewielką w porównaniu z tym, czego doświadczyła szkoła na Stawkach i jej nauczyciele. W 1902 roku ćwiczący na poligonie artylerzyści zwiększyli moc ładunków miotających, przez co siedem wystrzelonych przez nich pocisków wylądowało przy szkole. Na szczęście eksplodowały tylko cztery i nikomu nic się nie stało, jednak nauczyciele, którzy akurat byli w budynku przy ul. Łącznej musieli padać plackiem na ziemię.