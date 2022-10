Afera w toruńskiej "Samochodówce". Kto jest winny?

Co się wydarzyło? Sprawa nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie rodzice, których zbulwersował sam "atak", jak i nakręcone w jego trakcie filmiki, potem z dumą rozpowszechniane w sieci . Oburzeni rodzice przekazali je naszej redakcji. Cała historia okazała się bardziej złożona i bolesna, niż można było się spodziewać na początku. Ale zacznijmy od początku...

Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu to naprawdę dobra szkoła, z tradycjami i sukcesami. Jak w każdej szkole średniej jednak, zdominowanej przez dorastających chłopców, kłopotów tu nie brakuje. Ostatnie dotyczą wydarzeń z 4 października, czyli "ataku masłem na Straż Miejską w Toruniu".

Szkoła: "Sprawcę pomógł ustalić monitoring. Już nie jest naszym uczniem"

Do pamiętnego już "ataku masłem" doszło 4 października (wtorek), na terenie "Samochodówki" przy ul. Grunwaldzkiej. Dokładnie: przy szkolnych warsztatach. To tutaj służbowe auto zaparkowały dwie miejskie strażniczki. Przyjechały do szkoły w ramach akcji prewencyjno-kontrolnej w związku z paleniem papierosów.