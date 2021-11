Złota drużyna Apatora z 1986 roku. Mistrzostwo zdobyły "nasze" chłopaki! Piotr Bednarczyk

To był szalony sezon. Drużyna wychowanków Apatora (jedynym wyjątkiem był Stanisław Miedziński, który trafił do Torunia do szkoły średniej po tym, jak rozpadła się jego Gwardia Łódź) przystąpiła do rozgrywek I ligi (obecnie - ekstraligi) wcale nie z pozycji faworyta. Na domiar złego w pierwszym meczu w Rzeszowie kontuzji doznał jeden z czołowych zawodników - Tadeusz Wiśniewski i nie pojechał już w tym roku ani razu. W dodatku po porażce we wspomnianym Rzeszowie i zwycięstwach u siebie z Wybrzeżem Gdańsk oraz na wyjeździe ze Stalą w Gorzowie przyszła przykra przegrana z Polonią Bydgoszcz - pierwsza w historii derbów poniesiona na własnym torze. Ale później z meczu na mecz było lepiej. Apator walczył o mistrzostwo Polski z Polonią Bydgoszcz. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek, gdy obie drużyny miały tyle samo punktów, wydawało się, że w lepszej sytuacji są bydgoszczanie. Mieli mecze u siebie ze słabą w tamtym roku Stalą Gorzów oraz na wyjeździe z najsłabszym w lidze Kolejarzem Opole, Apator miał podejmować Kolejarza, po czym jechać na mecz do Zielonej Góry z silnym Falubazem. Nieoczekiwany prezent Aniołom zrobili gorzowianie - wygrali w Bydgoszczy (de facto - w ostatnim biegu!) i po zwycięstwie z Kolejarzem w przedostatniej kolejce Apator mógł już świętować Drużynowe Mistrzostwo Polski. Nie było bowiem wówczas fazy play off i nie obowiązywał przepis o tym, że o pozycji w tabeli decydują bezpośrednie mecze. A małych punktów Apator miał o tyle więcej od Polonii, że spokojnie mógł przegrać w ostatniej kolejce w Zielonej Górze, a i tak miał złoty medal. Cenny, bo pierwszy w historii klubu, a do tego zdobyty zawodnikami wychowanymi na miejscu. Trenerem tej ekipy był Jan Ząbik, który dwukrotnie wyjechał też na tor. To były ostatnie ligowe biegi pana Janka w karierze. Liderem ekipy był zaś Wojciech Żabiałowicz, który ze średnią 2,774 został najskuteczniejszym zawodnikiem całych rozgrywek 9dziękujemy za statystyki Andrzejowi Kowalskiemu, autorowi strony speedway.hg.pl). A oto (na kolejnych zdjęciach w galerii) wszyscy autorzy niezapomnianego sukcesu z 1986 roku: