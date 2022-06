Upadek Adriana Miedzińskiego. Oto najnowsze wiadomości ze szpitala [zdjęcia]

Popularny "Miedziak" miał groźny upadek w 14. biegu meczu Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Cellfast Wilki Krosno (46:44). Zawodnik mocno uderzył głową o tor, na moment stracił przytomność. Po chwili trafił do karetki, która zawiozła go do szpitala na szczegółowe badania. Jak przekazał oficjalny profil facebookowy klubu znad Brdy, Adrian Miedziński przeszedł już wszystkie badania, te nie wykazały złamań! Zawodnik Abramczyk Polonii Bydgoszcz wyszedł już ze szpitala.

Jarosław Pabijan