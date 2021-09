Torunianka Kaja Sikorska na podium miss żużlowej ligi! Młoda mama spełnia marzenia [prywatne zdjęcia]

Zaczęła właśnie od gal bokserskich. Debiutowała w roli ring girl na FEN, a potem dostała propozycje pracy podczas Babilon Boxing Show. Stara się także w innych kierunkach rozwijać karierę w modelingi. Od słowa do słowa trafiła do zespołu toruńskich podprowadzających i od kwietnia czaruje kibiców pod taśmą na Motoarenie.

Podkreśla, że nie udałoby się jej spełniać marzeń bez wsparcia rodziny. - Życie samotnej mamy to same obowiązki, ale w weekendy staram się realizować moje marzenia. Czuję, że w końcu robię, to co lubię. Od dziecka z tatą oglądałam gale walki i zawsze podziwiałem ring girls. Na początku tata dziwnie do tego podchodził, ale teraz się cieszy i mnie bardzo wspiera. Cieszę się, że mam takie relacje przyjacielskie z rodzicami. Bez nich byłoby mi bardzo ciężko. Chciałbym, aby mój synek także znał wartość rodziny - dodaje Kaja Sikorska.