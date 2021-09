Kongres chirurgów w Toruniu. Zaprezentowano nowoczesnego robota chirurgicznego Versius [zdjęcia, wideo]

Jednocześnie trwają warsztaty online, warsztaty praktyczne oraz kursy szkoleniowe w toruńskim Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Prezes towarzystwa prof. Marek Jackowski, który jest też naczelnym lekarzem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, odebrał z rąk marszałka Piotra Całbeckiego okolicznościowy medal wybity przez samorząd województwa z okazji stulecia powrotu Kujaw i Pomorza do wolnej Polski oraz przypadającej w tym roku setnej rocznicy śmierci jednego z najwybitniejszych polskich chirurgów - Ludwika Rydygiera. Towarzystwo Chirurgów Polskich otrzymało go, jako instytucja będąca godnym kontynuatorem dzieła Rydygiera.

Czym jest Versius?

Versius jest robotycznym systemem chirurgicznym najnowszej generacji, wyprodukowanym przez brytyjską firmę CMR Surgical. Na rynku jest on dostępny od około 3-4 lat. Opracowano go z myślą o zaspokajaniu potrzeb zarówno pacjentów, chirurgów, jak i całych zespołów lekarzy. Ma on ich wspierać podczas przeprowadzania zabiegów minimalnie inwazyjnych. Umożliwia on pracę zgodnie z preferencjami danego operującego, przy jednoczesnym wykorzystaniu wszystkich zalet robotyki. Jego w pełni przegubowe narzędzia, bezpośrednie odwzorowanie układu dłoń - narzędzie oraz zintegrowana, stabilna wizualizacja 3D HD w systemie Versius, zapewniają doskonałą precyzję, kontrolę, zręczność oraz głębię widzenia, co pozwala chirurgom przeprowadzać zabiegi łatwiej i dokładniej.