Nie tylko piernik i Kopernik! Przewodnik Mateusz Katolicki pokazuje Toruń mniej znany, nieoczywisty, czasem szokujący

Pokazuje Toruń mniej znany, nieoczywisty, czasem szokujący

"Pan Przewodniczący" - tak swoje biuro usług turystycznych nazwał Mateusz Katolicki. Na razie to biuro jednoosobowe, ale w przyszłości... Kto wie! Młody przewodnik turystyczny z taką pasją i pomysłowością uprawia swoją profesję, że wszystko jest możliwe. W jego branży konkurencja jest olbrzymia. On wyróżnia się ofertą niestandardową - pokazuje Toruń mniej znany, nieoczywisty, czasem szokujący. Do tego kocha klimat lat 30. minionego stulecia i... pisze opowiadania.