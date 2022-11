Toruń. Pierwsze działki pod domy jednorodzinne na osiedlu Jar sprzedane! Kto je kupił i za ile? Sara Watrak

We wtorek, 22 listopada, odbył się długo wyczekiwany przetarg na pierwsze działki pod domy jednorodzinne na północy osiedla Jar w Toruniu. Przebiegał spokojnie - bitwy o miejskie grunty nie było. Pod młotek trafiło dziewięć działek przy ul. Heweliusza o powierzchni od 993 mkw. do 1423 mkw. Ostatecznie sprzedano cztery z nich. Co ciekawe, nie kupili ich deweloperzy, lecz osoby prywatne, które chcą tam zamieszkać.