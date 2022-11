Sprawa Amber Gold. Czy Katarzyna P. wyjdzie szybciej na wolność? Toruński sąd zdecyduje

Piramida finansowa Amber Gold

Katarzyna P. współtworzyła z byłym już mężem Marcinem P. piramidę finansową Amber Gold. Była wiceprezesem gdańskiej spółki. On skazany został na 15 lat bezwzględnego więzienia, ona - najpierw na 12 lat i 6 miesięcy. W maju br. Sąd Apelacyjny w Gdańsku obniżył kobiecie jednak karę o rok.

Katarzyna P. obecnie przebywa w więzieniu dla kobiet w Grudziądzu. Ponieważ odbyła już ¾ kary ma prawo ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Taki wniosek już wpłynął do gdańskiego sądu. Sędzia Tomasz Adamski, prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku poinformował media, że sprawę przekazał do Sądu Okręgowego w Toruniu. To standardowa procedura - wniosek skazanego rozpatruje sąd właściwy miejscowo - w okręgu, w którym osoba odbywa karę.