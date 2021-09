Toruń. Nie będzie płacił alimentów na matkę emerytkę, bo piła, paliła i narobiła długów

Seniorka mieszka w skromnym mieszkaniu. Mąż jej zmarł. Pod swój dach przygarnęła młodszego syna, który - jak wyszło na jaw przed sądem - nie wylewa za kołnierz i dopiero od niedawna dokłada się do czynszu i opłat. W takiej sytuacji pani Zofia po uregulowaniu najpilniejszych zobowiązań zostaje już w połowie miesiąca prawie bez środków do życia. Z pomocy społecznej jednak w ostatnich miesiącach przed wniesieniem pozwu jednak nie korzystała - nie zwracała się o nią.

500 zł alimentów kobieta postanowiła domagać się od starszego syna - wspomnianego pana Macieja. Ten jest zawodowym kierowcą, prowadzi ustabilizowane życie rodzinne. Zdaniem pani Zofii stać go na to, by matkę wesprzeć. Sąd rodzinny jednak tej opinii nie podzielił. Co wyszło na jaw?