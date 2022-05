Toruń. Fotorelacja z koncertu grupy Tortilla w Hard Rock Pubie Pamela

Grupa wystąpiła w składzie:

O koncercie w Hard Rock Pubie Pamela opowiedziała śpiewająca w Tortilli Marta Ulatowska:

"W miniony poniedziałek rozpoczęliśmy nasz koncertowy sezon. Do Hard Rock Pubu Pamela jak zwykle zawitała wspaniała publiczność. Mamy nadzieję, że wszyscy miłośnicy bluesa bawili się tak samo dobrze, jak my. Dziękujemy za niesamowitą energię. Przed nami kolejne muzyczne wydarzenia, o których będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy na nasz Facebookowy profil oraz na stronę internetową tortillablues.pl. Do usłyszenia!"