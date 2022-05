Toruń. Na osiedlu Jar powstanie przychodnia lekarska. Co jeszcze jest tam potrzebne?

Osiedle Jar w Toruniu z własną przychodnią

Przychodnia powstanie przy ul. Watzenrodego 12. Jak mówi Lidia Jaskulska-Grzechowiak, Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu, to precedens w skali kraju, by publiczny zakład opieki zdrowotnej kupował nieruchomość. Przychodnia chce się jednak rozwijać i ułatwić mieszkańcom dostęp do usług medycznych. - Potrzeby na Jarze w tym zakresie, moim zdaniem, są – mówi Lidia Jaskulska-Grzechowiak. Tym bardziej że na osiedle przeprowadzają się nie tylko ludzie młodzi. Powstały tam także mieszkania dla seniorów, wynajmowane przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.