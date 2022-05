„Gdzie mieszka ojciec Rydzyk?” - czyli o co pytają turyści w Toruniu. Ich tajemnice zdradzają miejscy przewodnicy

„To tędy jeździł tramwaj?” - pytają turyści, zwiedzając toruńską starówkę, która – przewodnicy nie ukrywają – zachwyca wszystkich. Co jeszcze zaskakuje przyjezdnych w naszym mieście? Co im się podoba, a na co narzekają? Opowiedzieli nam o tym toruńscy przewodnicy.

Obejrzyj: Tajemnice Twierdzy Toruń i innych miejsc w mieście

Turystów zachwyca Toruń. Chwalą starówkę, urokliwe kamieniczki i to, że zabytki są położone blisko siebie. - Interesuje ich, jak to się stało, że tyle gotyku zostało w mieście zachowanego i dlaczego II wojna światowa nie zniszczyła doszczętnie naszego miasta – mówi Paweł Pilarski, przewodnik po Toruniu. Odpowiada im także panujący u nas klimat. - Często słyszę sformułowanie, że w Toruniu jakoś wolniej płynie czas, ludzie się nie śpieszą, a do tego są bardzo życzliwi – mówi Paulina Pawlewicz, przewodniczka po Toruniu.

Toruń pachnący piernikami

Turyści pytają przede wszystkim o pierniki i dlaczego Toruń z nich słynie. - Gdzie i jakie pierniki kupić, które są najlepsze lub jaki powinien być skład piernikowego ciasta. Te pytania pojawiają się zawsze – podkreśla Paulina Pawlewicz.

Tego samego zdania jest Paweł Pilarski. - Najczęstsze pytanie od turystów: gdzie dostaną najlepsze i najprawdziwsze pierniki. Chyba 99 proc. przewodników na każdej wycieczce dostaje właśnie takie pytanie – uważa przewodnik. Nie tylko pierniki ciekawią przyjezdnych. Przewodnik po Toruniu Mateusz Katolicki, znany jako Pan Przewodniczący, zauważa, że coraz częściej turyści pytają o to, co można zobaczyć i przeżyć w Toruniu, poza starówką i piernikami. - To mnie bardzo cieszy. A jeśli już o jedzeniu mowa, to pytają także, gdzie zjeść najlepsze lody. Ciekawią ich również lokale z tradycjami takie jak „Piccolo” czy te działające „pod Arkadami”.

Najsłynniejszy torunianin? Niekoniecznie Mikołaj Kopernik...

Zdaniem Pawła Pilarskiego, pytania dotyczące o. Tadeusza Rydzyka pojawiają się średnio co drugą grupę dorosłych turystów. - Ile ja poznałem nowych toruńskich legend w tym temacie, to już nie zliczę! - śmieje się przewodnik. Najczęściej turyści pytają o to, gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk oraz gdzie mieści się sanktuarium.

- Są zdziwieni, że słynna "wyciskarka do cytryn" nie jest w centrum – zaznacza Mateusz Katolicki. Młodzi o redemptorystę zwykle nie pytają, częściej za to o znanego, toruńskiego patostreamera, Daniela Magicala. - Ciekawymi pytaniami są te o najpiękniejsze plenery do zdjęć na Instagrama – dodaje Mateusz Katolicki.

"Krzywy dom" w Toruniu

Turystów często zaskakuje to, że w Toruniu mamy dwa zamki – nie tylko ruiny zamku krzyżackiego, lecz także zamek dybowski. A jeśli już o zamku mowa…. - Bywa, że turyści na Ratusz Staromiejski mówią „zamek” bądź „kościół”, a na most drogowy "wiadukt" czy "arkady" – zdradza Paulina Pawlewicz. Ale to jeszcze nie najlepsze. Rodowitych torunian mogą zdziwić nazwy Krzywej Wieży. - Słyszałam już takie określenia jak "krzywy dom”, „pochylony dom”, „odwrócony dom”, „krzywa ściana”, „upadła wieża" - wylicza przewodniczka.

Niezależnie od nazwy, ten zabytek nieodłącznie kojarzy się turystom z Toruniem. - Często zanim przewodnik zacznie opowiadać, już na samo "dzień dobry" słyszy pytania: „Czemu tak skrzywiła się ta wieża?” - dodaje Paweł Pilarski. Krzywa Wieża budzi emocje. Okazuje się jednak, że z Toruniem jest coraz więcej sportowych skojarzeń – chociażby dzięki zawodom lekkoatletycznym, Twardym Piernikom czy żużlowi. - Turyści, szczególnie mężczyźni, są zaskoczeni rozmachem Motoareny, w telewizji podobno wydaje się mniejsza. Na pewno dużo zaskoczenie budzi to, że w Toruniu jest hokej – mówi Mateusz Katolicki.

Polecamy nasze grupy na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?

Toruń Retro!

Nie może być zbyt pięknie! Na co narzekają turyści w Toruniu?

Brak miejsc parkingowych, w szczególności dla autokarów, w których kierowcy mogliby bezpiecznie wysadzić turystów, oraz wysokie stawki za pozostawienie auta w centrum – na to, zdaniem przewodników, często narzekają turyści. Bywa, że krytykują też wysokie ceny toalet publicznych. - Wielokrotnie słyszałam złe słowa na temat Bulwaru Filadelfijskiego, przepustowości mostu im. Józefa Piłsudskiego i złego oświetlenia dróg w mieście oraz blisko centrum – wylicza Paulina Pawlewicz.

Jedni turyści chcieliby więcej parkingów, inni – mniej aut. Części z nich ruch samochodowy w obrębie zabytkowej starówki bardzo przeszkadza. W szczególności niebezpiecznie jest, jak wynika z obserwacji Pauliny Pawlewicz, przy ulicy Kopernika, gdzie pod domem Kopernika stoi niekiedy kilka grup, a samochody bezmyślnie przejeżdżają, często szybko i nierozważnie. - Powinien być kategoryczny zakaz przejazdu ulicą Kopernika – uważa przewodniczka. Zdaniem wielu – nie tylko tam, bo na innych ulicach, położonych w pobliżu zabytków, również odbywa się corrida. W ostatnim czasie turyści narzekają także na prace remontowe na Bulwarze, gdzie powstają pawilony – nomen omen - dla turystów, oraz roboty przy Krzywej Wieży. - Ostatnio od każdej grupy słyszałem mocne psioczenie, że ze względu na to, iż prace przy Krzywej Wieży rozpoczęto w szczycie sezonu turystycznego, grupy nie mogły podejść do wieży czy zrobić zdjęcia tego charakterystycznego zabytku. A przecież niektórzy turyści odwiedzają nasze miasto pierwszy i możliwe że ostatni raz w życiu – zauważa Paweł Pilarski.

Choć roboty trwały około tygodnia, uniemożliwiły wielu osobom zrobienie wymarzonej fotografii i pozostawiły niesmak. Oby jednak nie przyćmił on innych, radosnych wspomnień z pobytu w Toruniu. A te może zapewnić spacer z jednym z naszych przewodników.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!