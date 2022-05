Czy projekt planu dla Wrzosowiska jest kompromisem, a strażnicy nie biją głowami w mur?

W piątek (20 maja)odbyła się burzliwa debata na temat nowego planu zagospodarowania południowego fragmentu Wrzosów. We wtorek (24 maja) prezydent Torunia zorganizował konferencję w tej sprawie.

Obejrzyj: Remont ulicy Długiej w Toruniu

Piątkowa dyskusja na temat nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ul. Ugory, Storczykową i Szosą Chełmińską była burzliwa. Transmitowaliśmy ją na facebookowym profilu "Nowości", kompletny zapis cały czas się tam znajduje. Frekwencja była bardzo wysoka, opinie na temat przegotowanego przez urbanistów planu dość jednorodne. Urzędnicy przedstawiali plan jako kompromis, mieszkańcy odnosili się do tego negatywnie w niej lub bardziej emocjonalny sposób. Głównym punktem zapalnym były plany związane ze sprzedażą fragmentu terenu. Jak wiadomo, 14 lipca 2020 roku Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych wystąpiły do prezydenta Michała Zaleskiego z wnioskiem o zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów sąsiadujących z Matopatem. W czerwcu roku ubiegłego przedstawiciele TZMO zaprezentowali swoje plany członkom rady prezydenckiej (do której notabene należy również prezes spółki Jarosław Józefowicz), plany te dotyczyły budowy na Wrzosach dwukondygnacyjnych apartamentów dla seniorów. Początkowo inwestycja ta miała ingerować w las, według obecnego projektu pod inwestycje miałyby zostać przeznaczone nieco ponad dwa hektary obejmujące głównie łąkę oraz boisko.

Zdecydowany sprzeciw obecnych na spotkaniu mieszkańców wzbudziły sugestie, że propozycje urbanistów były konsultowane ze stroną społeczną. Przedstawiciele mieszkańców powtórzyli, że rada okręgu zaopiniowała projekt planu negatywnie, a spotkania z urzędnikami, jakie odbywały się podczas prac nad planem, miały jedynie charakter informacyjny.

Kto jest właścicielem Wrzosowiska?

Podczas dyskusji padały pytania o to, kto jest właścicielem przeznaczonej do skapitalizowania przestrzeni — prezydent czy mieszkańcy? Przeciwnicy planu przypominali, że pod przygotowaną przez nich petycją podpisało się ponad dwa tysiące osób. Pojawił się apel o zorganizowanie referendum w sprawie przyszłości spornych gruntów. Urzędnicy odpowiadali, że miasto musi się rozwijać w sposób zrównoważony i należy zadbać o interes wszystkich jego mieszkańców. Pytania o to, czy planowane osiedle dla seniorów będzie dostępne dla wszystkich i czy zrównoważony rozwój ma oznaczać głównie wycinanie drzew, pozostały bez odpowiedzi.

Jak daleko może się posunąć inwestor w planach wobec terenu, który jeszcze do niego nie należy?

Wątpliwości budziło i nadal budzi to, że plan jest zmieniany na wniosek inwestora, że ten przygotował już nawet wizualizacje przyszłego osiedla, a jego przedstawiciele mieli typować drzewa przeznaczone do wycinki, gdy przecież tereny te wciąż należą do miasta.

Jak skutecznie rozładować korki w rejonie Storczykowej?

Mieszkańcy Wrzosów zwracali także uwagę na to, że kolejne inwestycje w ich rejonie spotęgują problemy komunikacyjne. Już teraz koło godz. 8 robią się tu duże korki. Urbaniści zamierzają ten problem rozwiązać, wyznaczając nowy dojazd prowadzący do ul. Wiśniowieckiego, mieszkańcy jednak stwierdzili, że problem można by było rozwiązać, przesuwając chociaż o pół godziny początek lekcji w szkole salezjańskiej. Pomysł budowy nowej drogi nie przypadł im do gustu.