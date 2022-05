Takie nawyki mogą przyczynić się do powstania raka jelita! Nie bagatelizuj ich

Te nawyki szkodzą jelitom! W jadłospisie ważne są warzywa

Lekarze i dietetycy do znudzenia powtarzają, że bardzo ważną kwestią w mądrym sposobie odżywiania jest włączanie do jadłospisu pięciu porcji warzyw i owoców. Z naciskiem na te pierwsze i - co nie mniej ważne - codziennie, nie okazjonalnie. Rośliny zawierają naturalny błonnik, który usprawnia metabolizm i pasaż jelitowy. Ważne, by z uwagi na zbyt małą podaż błonnika nie dochodziło do zalegania w jelitach toksyn, złogów i zbędnych produktów przemiany materii.