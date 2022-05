Toruń. Blisko 100 smaków sernika do wyboru. Który jest najlepszy?

Twaróg, masło, cukier, jajka, trochę skrobi ziemniaczanej – to podstawowe składniki sernika. A co jeśli chcemy trochę zaszaleć? Tradycyjne ciasto można przyrządzić w nieco bardziej oryginalny sposób – bez sera. W „przepiśniku” naszej redakcyjnej koleżanki znaleźliśmy chociażby sernik z jogurtów greckich czy z dodatkiem serków homogenizowanych.

Gdzie w Toruniu zjemy najlepszy sernik?

Sernik serwuje większość toruńskich kawiarni. Z pozoru wydaje się, że jego przygotowanie to nic trudnego. W praktyce, jak zdradza Michał Kwiatkowski z Cake Today, upieczenie sernika to wcale nie bułka z masłem. - To skomplikowany proces, zaczynający się od doboru najlepszych produktów i ich proporcji, przez odpowiednie zmieszanie składników, skończywszy na kontrolowaniu różnych temperatur podczas pieczenia. Niektóre serniki wymagają więcej pracy i wykorzystania różnych technik.