Women's Dart's Cup w Toruniu. Turniej rozegrany w Hard Rock Pubu Pamela cieszy się dużym zainteresowaniem [Zdjęcia]

Niedawno w Hard Rock Pubie Pamela odbył się wyjatkowy turniej Women's Dart's Cup. Toruński klub ma już długą tradycję kobiecych rozgrywek w tej dyscyplinie. Wszystko wskazuje na to, że tego typu zawody ponownie wrócą do terminarza Hard Rock Pubu Pamela. Warto przy tym zaznaczyć, że nagrody tryumfatorkom Wonen's Dart's Cup wręczyły koszykarki klubu Energa Toruń. Zawody wygrała Danuta Kulwicka. Miejsce drugie zajęła Marta Oskwarek. Trzecie miejsce na podium tego turnieju należy do Beaty Pośpiech.

Agata Karpińska