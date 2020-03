Ruszył proces 22-letniego Dawida B., oskarżonego o gwałt na dziewczynce

Według prokuratury, 22-letni obecnie Dawid B. zgwałcił w Toruniu dziewczynkę. To zbrodnia, zagrożona karą od 3 do 15 lat. Proces ruszył przed Sądem Okręgowym. -Dawid B. oskarżony został o dwa czyny. Pierwszy to zgwałcenie małoletniej dziewczynki mającej mniej niż 15 lat. Drugi to obcowanie płciowe z nią. Do obu przestępstw, według ustaleń Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód, doszło we wrześniu 2018 roku. Pierwszy z czynów to zbrodnia, zakłada przemoc fizyczną, groźbę lub podstęp. Za przestępstwo to grozi kara nie mniejsza niż 3 lata pozbawienia wolności - mówi prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik toruńskiej prokuratury. Czytaj więcej na kolejnych stronach >>>> Tekst: Małgorzata Oberlan

