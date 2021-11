Potrącił 15-latkę na pasach w Toruniu i uciekł, bo nie miał prawka? Kierowca z Górska ma zarzuty

Co się dokładnie wydarzyło przy ulicy Targowej?

15-latka z Kowalewa Pomorskiego potrącona na przejściu dla pieszych

15-letnia dziewczyna z Kowalewa Pomorskiego regularnie przyjeżdża do Torunia autobusem PKS, bo tutaj uczęszcza do szkoły. 4 listopada, w czwartek, spotkał ją tu dramat. Gdy prawidłowo przemierzała przejście dla pieszych przy ul. Targowej uderzył w nią samochód. Kierowca nie wezwał policji ani karetki. Krwawiącą nastolatkę zawiózł do szpitala miejskiego przy ul. Batorego i zostawił. Namiarów na siebie żadnych nie przekazał: ani pokrzywdzonej, ani medykom. Potem zniknął...