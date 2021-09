Toruń. Chemicy na usługach narkobiznesu. Z tytułem magistra lub... wiedzą z internetu

Zacznijmy od historii najnowszej. Niedawno CBŚP rozbiło narkotykowe laboratorium na działkach św. Józefa w Torunia i drugie w gminie Łasin pod Grudziądzem. Oba prowadził 36-letni Krzysztof K., chemik z wyższym wykształceniem. Czy sprawnością doścignął słynnego "Profesora", czyli nauczyciela chemii Ryszarda J., mającego rzekomo produkować amfetaminę niespotykanej czystości?

Chemik oderwany od roboty na działkach św. Józefa

W pomieszczeniach, do których funkcjonariusze wkroczyli w Toruniu i Łasinie, znaleźli całą linię produkcyjną, 200 litrów odczynników służących głównie do produkcji BMK oraz 9 kilogramów mefedronu. (Wyjaśnijmy tu od razu, że BMK to półprodukt, który służy do wytwarzania amfetaminy i metaamfetaminy). Krzysztofa K. oderwano od roboty - mefedron był jeszcze wilgotny...