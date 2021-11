Król antycovidowców z Torunia oskarżony! Pod sąd za wtargniecie do szpitala i groźbę podpalenia magistratu

Bartosz T. "Suweren", samozwańczy król antycovidowców nie uniknie odpowiedzialności za wtargnięcie do szpitala w Toruniu i grożenie podpaleniem magistratu. Dziś (16.11) prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu przeciwko niemu i dwójce towarzyszy. Nie zawiera on jednak spodziewanego zarzutu sprowadzenia zagrożenia epidemicznego. >>>>>

Facebook.com / archiwum