Po wybuchu przy ul. Wybickiego w Toruniu. Sąsiadom powypadały okna i pospadały kafelki.... Kto za to zapłaci? [zdjęcia z drona]

Wybuch przy ul. Wybickiego w Toruniu. Jaka ekspertyza?

Do toruńskiej Prokuratury Rejonowej Centrum-Zachód trafiło ponad 200 kart materiałów dotyczących wybuchu, do jakiego doszło ostatniego dnia sierpnia przy ulicy Wybickiego. Dokumenty te są analizowane. Wtorkowa eksplozja, która całkowicie zniszczyła dom numer 12, uszkodziła także galerię AMC. Jak już wcześniej wspominaliśmy, ze względu na możliwe niebezpieczeństwo, Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zdecydował podjął decyzję o zamknięciu obiektu oraz zobowiązał jego właściciela do wykonania ekspertyzy technicznej oceniającej stan konstrukcji oraz zasady jej bezpiecznego użytkowania. Co się w tej ekspertyzie znalazło?