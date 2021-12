Nie wchodźcie na lód! Policja i straż pożarna z regionu apelują o rozwagę Adam Mroczek

Śnieg pokrył miasta i wsie, a mróz "ściął" taflę okolicznych akwenów. Widoczne ślady stóp na lodzie to dowód na to, że ktoś próbował sprawdzić, czy utrzyma on człowieka. Nie zapominajmy jednak, że lód to zagrożenie.