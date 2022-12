Kujawsko-Pomorskie. Wywrotki do lodowatej wody też. Oto mrożące krew w żyłach zdjęcia z regionu

Takie są przyczyny...

Chwytanie gałęzi to jedna z częstszych przyczyn wywrotek kajakarzy na silnym nurcie rzeki, dlatego instruktorzy stanowczo tego odradzają. Równie często wodniacy przewracają się po uderzeniu w przeszkodę, najczęściej w leżący w poprzek rzeki pień drzewa albo w czający się tuż pod powierzchnią wody pal po dawnej kładce (moście), ewentualnie zwykły kołek (fragment zanurzonego pnia).

Rzadziej uderza się w podwodne polodowcowe głazy, choć tych na przełomowym odcinku Brdy w Piekiełku jest mnóstwo. Wywrotki zdarzają się także podczas zjeżdżania po śniegu lub trawie wprost do wody, bądź przy wchodzeniu do kajaka z brzegu. W obu przypadkach na skutek utraty równowagi.

Ratuj się kto może!

Co robić, gdy kajakarz doświadczy przymusowej kąpieli w lodowatej wodzie? Przede wszystkim musi jak najszybciej dopłynąć do brzegu, najlepiej trzymając się przewróconego kajaka (w jego wnętrzu jest wielki bąbel powietrza utrzymujący jednostkę na wodzie).

Zimowa odzież zapewnia człowiekowi przez pewien czas na tyle duży komfort termiczny, że nie straci za dużo energii, a i buzująca we krwi adrenalina robi swoje. Jednak po wyjściu na stały ląd, gdy emocje opadną, trzeba się przebrać w suchą i ciepłą odzież. Inaczej człowiekowi

W czasie grupowych spływów kajakowych rzecz jest łatwiejsza do przeprowadzenia – koledzy pomogą zarówno w dotarciu do brzegu, jak i w doprowadzeniu kajaka do stanu używalności. A jeśli komuś zabraknie odzieży, dostarczą i tej z własnego bagażu.

Jeśli ofiarami kąpieli pada załoga dwuosobowa, wtedy po doprowadzeniu się do porządku warto ją rozsadzić na inne kajaki. Bo niestety na spływach doskonale sprawdza się prawo serii – wpadłeś raz, to masz dużą szansę na powtórkę! Natomiast po rozdzieleniu pechowej załogi do kajaków prowadzonych przez bardziej doświadczone osoby ryzyko minimalizuje się.