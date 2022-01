Na pl. Rapackiego w Toruniu stanęły płuca. Pokażą, czym oddychamy

Instalacja stanęła na pl. Rapackiego. Będzie można ją oglądać do 28 stycznia. Model ludzkich płuc pokryty jest białą, półprzepuszczalną tkaniną. - Wentylatory umieszczone z tyłu płuc przepuszczają przez nie powietrze, co sprawia, że płuca „oddychają”. Po pewnym czasie na białej materii zaczynają osadzać się zanieczyszczenia powietrza. W podobny sposób zanieczyszczenia trafiają do naszych płuc.