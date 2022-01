Toruń: Oto największe inwestycje drogowe w 2022 roku. Będą utrudnienia dla kierowców!

Kolejne rondo turbinowe w Toruniu

Wielkie zmiany szykują się na Mokrem w Toruniu. MZK zmodernizuje torowisko tramwajowe wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulicy Warneńczyka - począwszy od odcinka przed skrzyżowaniem z ul. Grudziądzką i Bażyńskich, aż do skrzyżowania ul. ks. Gogi z Podgórną oraz na ks. Gogi. Co więcej, na pełnym dziur skrzyżowaniu ulic Warneńczyka, Grudziądzkiej, Bażyńskich i ks. Gogi powstanie rondo turbinowe. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. W grudniu MZK ogłosiło pierwszy przetarg. - Wpłynęło sześć ofert, ale wszystkie przewyższały kwotę zarezerwowaną na to zadanie - mówi Sylwia Derengowska, rzeczniczka MZK. Budżet na tę inwestycję wynosił nieco ponad 17 mln. Tymczasem najtańsza oferta była o ponad 10 mln wyższa. Unieważniono więc grudniowy przetarg i ogłoszono nowy.