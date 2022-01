Toruńska policyjna grupa "Speed" podsumowała rok na drogach

Grupy "Speed" powstały w 2019 roku

Przypomnijmy, że grupy „Speed” powstały w 2019 roku w każdej większej komendzie policji. Jak sam nazwa wskazuje ich zadaniem jest eliminowanie z ruchu kierowców przekraczających szybkość i tych, którzy zachowują się na drogach agresywnie. Składa się z trzech policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy, po jednym policjancie z Wydziału Kryminalnego i Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy oraz dwudziestu ośmiu policjantów ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych policji województwa kujawsko-pomorskiego z: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Włocławka, Inowrocławia, Świecia i Żnina. W czasie patroli członkowie tych grup poruszają się zarówno radiowozami nieoznakowanymi z wideorejestratorami, ale także oznakowanymi z laserowymi miernikami prędkości.

Toruń: Jedno zatrzymanie - 17 punktów karnych

W pamięci toruńskich policjantów z grupy „Speed” zapisał się na przykład kierowca mercedesa, który w ubiegłym roku został zatrzymany na drodze krajowej 91 za wielokrotnie łamanie przepisów o wyprzedzaniu. Robił to z niedozwolonej strony, na liniach ciągłych i wjeżdżając na miejsca wyłączone z ruchu. „Zarobił” od razu 17 punktów karnych. Inny kierowca na Szosie Lubickiej w Toruniu jechał 160 na godzinę, tam gdzie dozwolona jest „siedemdziesiątka”. Wtedy dostał 500 złotych mandatu, dziś zapłaciłby 2500 złotych. Natomiast rekordzista zatrzymany na autostradzie jechał ponad 250 na godzinę.

Patrole z grup „Speed” zatrzymują również kierowców przekraczających prędkość na innych drogach naszego regionu. Na przykład latem tego roku policjanci grudziądzkiej grupy „Speed” na obwodnicy Torunia zatrzymali 29-letniego kierującego mitsubishi, który w obszarze zabudowanym, na odcinku drogi o podwyższonej prędkości do 80 km/h, pędził z prędkością blisko 150 km/h. Natomiast w kwietniu 2021 roku tym razem na obwodnicy Inowrocławia „namierzono” porsche, którego kierowca rozpędził to auto do 228 km/h.