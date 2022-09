Lubicz. Rozpoczęcie roku szkolnego w cieniu tragedii. "Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach"

Czterdziestoletnia anglistka zmarła 25 sierpnia. Niestety, wszystko na razie wskazuje na to, że kobieta odebrała sobie życie.

Okoliczności dramatu pod nadzorem prokuratury wyjaśnia policja

Krytycznego dnia miała uczestniczyć jeszcze w radzie pedagogicznej, a następnie w domu odebrać sobie życie. Komenda Miejska Policji w Toruniu przekazała, że wszczęła czynności sprawdzające postępowania w kierunku artykułu 151 Kodeksu karnego. Mówi on, że "kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".