Justyna Kowalczyk po zakończeniu kariery postawiła na rodzinę. Zobaczcie zdjęcia!

Justyna Kowalczyk, nasza najlepsza w historii biegaczka narciarska, wielokrotnie wybierana sportowcem roku w Polsce, wywalczyła m. in. dwa złote medale, jeden srebrny i dwa brązowe na igrzyskach olimpijskich oraz dwa złote i po trzy srebrne i brązowe na mistrzostwach świata. Po zakończeniu kariery w latach 2018–2021 była asystentką trenera głównego kadry Polski kobiet w biegach narciarskich, a od 26 marca 2021 roku pełni funkcje dyrektora sportowego Polskiego Związku Biathlonu. Ostatnio przypomniała się kibicom komentując igrzyska olimpijskie w Pekinie. Dużo dzieje się też w życiu prywatnym pani Justyny. We wrześniu 2020 roku wzięła ślub z Kacprem Tekieli (przyjęła podwójne nazwisko Kowalczyk - Tekieli). Małżonków łączy wspólna pasja do gór – mąż multimedalistki olimpijskiej jest instruktorem wspinaczki sportowej. We wrześniu 2021 roku została zaś mamą. Syn otrzymał imię Hugo. Szczęśliwa Justyna Kowalczyk - Tekieli zaczęła zamieszczać prywatne zdjęcia na Instagramie. Aż miło popatrzeć na uśmiechniętą i szczęśliwą żonę i mamę. Zobaczcie!

