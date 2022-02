Dramat w "Vobro" w Brodnicy. Dlaczego kobieta czyściła maszynę w ruchu? Oto ustalenia PIP!

Do wypadku doszło w sobotę, 29 stycznia, ale fabryka cukiernicza "Vobro" w Brodnicy nie zgłosiła go PIP. Inspekcja dowiedziała się o nim dopiero 7 lutego, po telefonie brodnickiej policji i zapytaniach dziennikarzy. Jak wczoraj informowaliśmy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zdecydował o natychmiastowym wysłaniu do Brodnicy inspektora na kontrolę. Oto, jakie są pierwsze ustalenia.