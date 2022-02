Jesteś na diecie bezglutenowej? Gdzie i co można kupić w Toruniu? Sprawdź

Menu Bez Glutenu, czyli gdzie mogą jeść chorzy na celiakię

Celiakia to choroba autoimmunologiczna, w której nasz organizm sam siebie atakuje - jeśli tylko zjemy trochę glutenu. Białko to zawierają zboża takie jak pszenica, żyto czy jęczmień, a co za tym idzie - wiele produktów spożywczych. Gdy chorzy spożyją gluten, w ich organizmie pojawia się stan zapalny, a błony śluzowe jelita cienkiego ulegają uszkodzeniu. Niestety, na celiakię nie ma lekarstwa. Jedynym sposobem na poradzenie sobie z chorobą jest ścisła dieta. Czy wobec tego celiacy muszą rezygnować z wizyt w knajpkach i kawiarniach? Nie, choć jedzenie poza domem w ich przypadku do najłatwiejszych nie należy. Nawet najmniejsze zanieczyszczenie glutenem może spowodować, że pojawią się nieprzyjemne dolegliwości.