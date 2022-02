Kujawsko-Pomorskie. Zły początek roku w pracy! Wypadków w regionie nie brakuje. Oto raport PIP [styczeń 2022]

Nie znajdziemy, ponieważ brodnicki pracodawca (przynajmniej do 7 lutego) wypadku z 29 stycznia Państwowej Inspekcji Pracy nie zgłosił. Być może uznał, że złamana ręka pracownicy nie kwalifikuje go do wypadku ciężkiego, który zgłosić trzeba obowiązkowo.

Do wypadków pracowniczych w styczniu doszło tez w innych miejscowościach regionu. Co się wydarzyło?