Jak wygląda praca detektywa? "Każdy wozi w samochodzie walizkę"

Czy każdy może zostać detektywem?

A jakim trzeba być człowiekiem, by zostać detektywem?

Ten zawód wymaga predyspozycji, które na ogół w pracy cywilnej nie są mile widziane i potrzebne. Trzeba być trochę manipulantem, trochę kłamcą, ciekawskim, wścibskim, bezczelnym. Pozyskujemy informacje w różny sposób. Czasami trzeba kogoś zmanipulować albo sprowokować do pewnego rodzaju sytuacji czy zachowań. Niestety detektyw nie może wyciągnąć licencji, jak to robi policjant, nie może okazać legitymacji. Trzeba mieć to coś w sobie, co pozwoli na pozyskanie tych informacji. Niektórzy mają to coś w sobie od razu, niektórzy muszą się tego nauczyć, a niektórzy nigdy się tego nie nauczą.

Poza tym trzeba wykazywać się dużą empatią, zrozumieniem, nie można tego traktować szablonowo. Jeśli ktoś chce zostać detektywem tylko po to, by zarabiać pieniądze, to muszę go rozczarować, bo to nie jest łatwy kawałek chleba. Stąd wiele detektywów otwiera działalność i zaraz ją kończy.