Jak spędzić walentynki w Toruniu? Oto najciekawsze propozycje!

"Kochać powinno się cały rok" - mówią przeciwnicy walentynek. My stanowczo się z nimi zgadzamy, ale Dzień św. Walentego traktujemy jako idealną okazję do spędzenia czasu z ukochaną osobą. Na co dzień, w ferworze obowiązków, niekiedy brakuje czasu na wspólne wyjście do teatru czy na koncert. Walentynki to idealny pretekst, by w końcu spędzić wspólne chwile poza domem, z dala od nieumytych naczyń i służbowego telefonu.