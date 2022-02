Czy Kaszownik w Toruniu w końcu się zmieni? Co z planami rewitalizacji?

Jak powstał Kaszownik?

Przypomnijmy krótko historię zbiornika. W XIII wieku Krzyżacy zbudowali w Toruniu sztuczny ciek wodny - Strugę Toruńską. Kaszownik to pozostałość obszerniejszego stawu, który powstał dzięki spiętrzeniu Bachy. A skąd wzięła się nazwa Kaszownik? Jeszcze w średniowieczu nad stawem pojawiły się urządzenia, wykorzystujące siłę wody - wśród nich m.in. farbiarnia do barwienia sukna, mielcuch, czyli słodownia, w której przygotowywano słód dla browarów, a także młyny - zbożowe oraz kaszowy. To od niego najprawdopodobniej wywodzi się nazwa stawu. Młodsi Czytelnicy zapewne nie wiedzą, że niegdyś Kaszownik składał się z dwóch części - przy ulicy Przy Kaszowniku oraz przy obecnej ulicy Gregorkiewicza. Drugi zbiornik zasypano w latach 70. XX wieku.

Dyskusje nad Kaszownikiem trwają od lat

O rewitalizacji stawu mówi się od blisko dekady. W 2013 roku nasz redakcyjny kolega Szymon Spandowski pisał "Miasto ma pomysł na zagospodarowanie Kaszownika". Po raz pierwszy na temat zmian w tym rejonie Torunia urząd rozmawiał z mieszkańcami w 2014 roku. Rok później poznaliśmy wstępne efekty pracy projektantów. Pomysłów było sporo: począwszy od uporządkowania zieleni, poprzez budowę dwóch pomostów, skończywszy na utworzeniu miejsca dla małej gastronomii. Tak, tak, przy Kaszowniku mogłyby powstać np. budka z lodami! Konsultacje trwały. Z biegiem lat poszerzono obszar możliwy do zagospodarowania o tereny wzdłuż Strugi Toruńskiej aż do Chrobrego. Kaszownik tymczasem zarastał. Czytelnicy sygnalizowali, że staw jest coraz bardziej zamulony, a spacer w tamtych okolicach do przyjemnych nie należy, chociażby ze względu na brzydki zapach. Zbiornik był doraźnie porządkowany, ale porządną rewitalizację cały czas odwlekano. - Brakuje ławeczek, nie ma gdzie usiąść, chociaż to staw w centrum miasta - narzekali spacerowicze.