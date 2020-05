Zboczeniec w Toruniu? Internauci ostrzegają! Poznaj szczegóły

Jedna z użytkowniczek Faceeboka zamieściła wpis, w celu ostrzeżenia innych kobiet, na grupie „Toruńskie Ogłoszenia”. Do niepokojącego zdarzenia doszło w piątek (29 maja) około godziny 7:50 w pobliżu ul. Bartkiewiczówny.

- Pierwszą próbę podjął koło torów, ale przestraszył się mojego psa – czytamy we wpisie na Facebooku. - Potem za mną szedł aż do bloku i wparował do klatki. W dużym skrócie próbował jak najbardziej zbliżyć się do mnie i kręcił się po klatce. Kiedy stałam już pod drzwiami do mieszkania zapytałam go czy tu mieszka i co on robi w tej klatce. Po chwili podniósł kurtkę i pokazał co chciał pokazać i zaczął jeszcze bardziej się do mnie zbliżać, spłoszyłam go dość agresywnie, on uciekł.

Kobieta zaznacza, że zgłosiła sprawę na policję. Jednak – jak przekazuje internautka – usłyszała, że policja nie ma podstaw, żeby zatrzymać mężczyznę, ponieważ „nie stała się Pani żadna krzywda”.

Na razie nie udało nam się skontaktować z toruńską policją, żeby ustalić, czy faktycznie wpłynęło takie zgłoszenie.