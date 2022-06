Zacznij jeść siemię lniane! Pobudza mózg i nie tylko. Zastosowanie i właściwości lecznicze

Co powodują obecne w siemieniu lignany?

Czym jest siemię lniane?

Siemię lniane to roślina znana w szerszym użyciu już od setek, a nawet tysięcy lat. Jej właściwości były opisywane nawet w VI wieku przed naszą erą. Obecnie niektórzy uznają te nasiona za swoisty polski superfood. Wszystko dlatego, że cieszy się on bogactwem witamin i minerałów, a także pozwala na skuteczny detoks organizmu.

Siemię lniane - tłuszcze w nim obecne

Witaminy i minerały w siemieniu lnianym

Błonnik w nasionach lnu

Na cenne właściwości prozdrowotne, jakie wykazuje siemię lniane, wskazuje również wysoka zawartość błonnika. Jest on obecny zarówno w formie rozpuszczalnej, jak i nierozpuszczalnej. Dzięki pierwszemu glukoza i cholesterol są utrzymane na prawidłowym poziomie, a dzięki drugiemu będziemy w stanie redukować zaparcia i zmniejszymy ryzyko pojawienia się nowotworu w układzie pokarmowym.

Co powodują obecne w siemieniu lignany?

W siemieniu lnianym odkryto również bardzo dużą zawartość lignanów. Są to związku antyoksydacyjne, które działają również jako fitoestrogeny, czyli substancje roślinne o budowie podobnej do estrogenów. W porównaniu do innych źródeł roślinnych siemię lniane ma nawet 800 razy więcej lignanów!