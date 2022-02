Zabity w Londynie 21-latek to Bartek z Chełmży. Oskarżeni mają 16-21 lat

Rodzina Bartka z Chełmży wyemigrowała do Anglii w poszukiwaniu lepszego życia. "Pracowici, życzliwi ludzie" - tak piszą o nich znajomi z pracy i sąsiedzi z Londynu. Bartka natomiast wspominają jako spokojnego, pomocnego innym chłopaka. Wszyscy są wstrząśnięci tragedią, do której doszło w stolicy Wielkiej Brytanii we wtorek, 8 lutego.

Wyszedł tylko do sklepu po mleko. Nigdy nie wrócił...

Dzielnica Eltham, południowo-wschodnia część miasta. Po godzinie 17.00 Bartek wraz z dziewczyną wyszedł z domu do sklepu po mleko. Na Lionel Road, tuż przy Westhorne Avenue, został zaatakowany przez grupkę młodych ludzi i pchnięty nożem. Ratować go próbowali, tamując krew, przypadkowi ludzie - pracownicy pobliskiego przedszkola.

Napastnicy aresztowani i oskarżeni o zabójstwo. Mają od 16 do 21 lat

Tak wspominają Bartka z Chełmży znajomi w Anglii

"To takie smutne, że to słyszę. Składam kondolencje rodzinie i innym osobom. Wierzyłeś we mnie i mój taniec" - to słowa koleżanki Nicol.

"Najmilsza dusza. Miałeś o wiele więcej do oddania w tym życiu, człowieku" - koleżanka Maya.

Nie brakuje też wyrazów współczucia od poruszonych osób, które rodziny i Bartka nie znały. "Nie znam tego biednego młodzieńca ani jego rodziny, ale jestem tak wstrząśnięty tym bezsensownym atakiem i marnowaniem życia młodego człowieka. Niech Bóg będzie z wami wszystkimi"- Robert.