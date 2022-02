Toruń. Dziewięć działek pod domy jednorodzinne do kupienia od miasta. Zobaczcie ceny!

Masz dość mieszkania w bloku? Kup działkę od miasta

Dodajmy, że ul. Przelot posiada nawierzchnię utwardzoną asfaltem, a same nieruchomości położone są w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej: wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej i gazowej.

- Działki mają powierzchnie od 1500 do 1800 mkw. - informuje Łukasz Drygalski z Centrum Wsparcia Biznesu.

Mieć własny dom w Toruniu to marzenie wielu osób. Właśnie pojawiła się ku temu dobra okazja. 22 lutego odbędzie się licytacja dziewięciu działek położonych przy ul. Przelot 23 (od B do J). Na razie tereny te są niezabudowane, niezagospodarowane i zarośnięte, ale w przyszłości mogą stanąć tam domy jednorodzinne.

Ile kosztują działki przy ul. Przelot w Toruniu?

Ceny wywoławcze nieruchomości wahają się od 230 do 250 za metr kwadratowy, co oznacza, że własną działkę w granicach Torunia możemy mieć już za 381 tys. zł. Jest jednak pewien haczyk: chętni, którzy chcą wziął udział w przetargu organizowanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, muszą do środy, 16 lutego, wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej dla danego terenu, na konto Urzędu Miasta Torunia.