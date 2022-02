Toruń. Straż Miejska na froncie walki z covidem. W sklepach sprawdza maseczki! Co z innymi sprawami?

Co to oznacza w praktyce? Wyjaśnia Mirosław Bartulewicz, komendant toruńskich municypalnych.

Źle zaparkowane samochody? Porzucone śmieci? Niesprzątający po psach ich właściciele? Te i podobne bolączki torunian na razie odstawione zostały na boczny tor. Decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego, od 10 lutego do 11 marca Straż Miejska w Toruniu - podobnie jak inne w regionie - oddelegowana została na front działa antycovidowych.

Od rana do wieczora: kontrole w sklepach wielkopowierzchniowych w Toruniu

Strażnicy oddani zostali pod zarząd komendanta miejskiego policji w Toruniu. Większość z nich realizuje teraz, wspólnie z policjantami, patrole w galeriach handlowych i sieciach wielkopowierzchniowych. W ich trakcie kontrolowane jest przestrzeganie reżimu sanitarnego związanego z pandemią - przede wszystkim obowiązek noszenia maseczek. Dotyczy on zarówno klientów, jak i sklepowego personelu.

- Takie patrole strażnicy przeprowadzają łącznie w 14 punktach handlowych. To nie tylko toruńskie galerie, ale i sklepy wielkopowierzchniowe typu Obi, Castorama, Euro RTV/AGD czy E.Leclerc. Patrole trwają od rana do wieczora, generalnie od 6.00 do 22.00, choć w przypadku poszczególnych sklepów godziny ich działalności bywają różne - zaznacza komendant Mirosław Bartulewicz.