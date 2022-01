Wyrok na kibica, który podczas meczu Elany uszkodził radiowóz! Małgorzata Oberlan

Pół roku prac społecznych, 5000 zł do zapłaty i trzyletni zakaz kierowania - to wyrok dla kibica, który przed meczem Elany Toruń podpity uszkodził radiowóz. Podczas interwencji był wyjątkowo arogancki i odgrażał się, że ma znajomości w toruńskiej policji. Wiele wskazuje na to, że planował po meczu pijany wracać autem do domu.