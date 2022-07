Wybuch przy ul. Wybickiego. Jak dziś wygląda miejsce katastrofy?

Krajobraz ulicy Wybickiego będzie się zmieniał. Tam gdzie dziś jeszcze stoją, bądź do niedawna stały, domy jednorodzinne, z czasem pewnie wyrosną bloki. Deweloperzy już się tymi terenami interesują. W toruńskim Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się niedawno obwieszczenie prezydenta Zaleskiego, że Urząd Miasta uznał za wycofany wniosek o pozwolenie na budowę domu wielorodzinnego przy ul. Wybickiego 12B. Wniosek taki złożyła wcześniej firma Domum Development. Miał tu stanąć trzypiętrowy budynek mieszkalny, jego projekt przygotował jeden z toruńskich architektów. Dlaczego wniosek został wycofany?

Sprawca śmiertelnego wypadku na Szosie Chełmińskiej jednak trafi do więzienia

Toruń. Dworzec Północny zmieni właściciela. I nie tylko on

Toruń. Co się stało z astrolabium z placu Armii Krajowej. Miało iść do renowacji...

- Wniosek o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie nieruchomości przy ul. Wybickiego 12B w Toruniu wypłynął do Wydziału Architektury i Budownictwa w dniu 24 września 2018 roku. Postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. wezwano Domum Development do usunięcia nieprawidłowości - wyjaśnia Anna Kulbicka-Tondel, rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego. - Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2019 r. na wniosek Inwestora postępowanie zostało zawieszone. Ponieważ w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróciła się o podjęcie zawieszonego postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Co się stało przy Wybickiego 12?

Przy Wybickiego 12 do niedawna stały cztery podobne do siebie domy jednorodzinne. Ich adresy różniły się tylko literami: A, B, C. Pod koniec zeszłorocznych wakacji głośno zrobiło się o pierwszym budynku, który literowego rozróżnienia nie posiadał. 31 sierpnia koło południa Mokrem wstrząsnęła głośna eksplozja, chwilę później odezwały się syreny wozów strażackich, policyjnych i karetek pogotowia. Wybuch dosłownie zmiótł dom z powierzchni ziemi. W sąsiednich blokach powylatywały nie tylko szyby, ale również całe okna i drzwi. Siła eksplozji była tak wielka, że fragmenty okien powbijały się w fasadę jednego z budynków. Uszkodzona została również fasada galerii AMC.