Dlaczego dom przy Wybickiego w Toruniu wyleciał w powietrze? Co ustalił biegły, a czego ustalić się nie udało?

- W ocenie biegłego, do wybuchu spowodowanego uszkodzeniem instalacji gazowej, nie doszło w miejscu wycieku gazu, lecz na pierwszym piętrze budynku, a zniszczenia spowodowane wybuchem gazu były większe w górnej części budynku z powodu tego, iż gaz ziemny jest lżejszy od powietrza i jako taki gromadzi się w górnej części budynków - wyjaśnia prokurator Licznerski. - Jak wskazał biegły, w przypadku zamknięcia zaworu zamykającego dopływ gazu do pieca gazowego znajdująco się w pomieszczeniu piwnicznym posesji przy ul. Wybickiego 12 w Toruniu, mogło dojść do wycieku gazu w miejscu odłączenia tego pieca gazowego, na skutek wycieku gazu z instalacji znajdującej się wewnątrz pieca gazowego oraz części rur znajdujących się pomiędzy zaworem gazowym i piecem. Jednakże ilość gazu, która by mogła wyciec z instalacji gazowej, po zakręceniu zaworu, byłaby niewystarczająca do powstania zniszczeń ujawnionych podczas zaistniałego zdarzenia. Jednocześnie, z uwagi na zakres zniszczeń, biegły wykluczył inną przyczynę inicjacji zdarzenia niż wybuch mieszaniny gazowej.