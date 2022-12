Toruńscy flisacy wiślani wpłynęli na listę UNESCO. Toruń był na ich szlaku miejscem bardzo ważnym

Wiślani flisacy w Maroku? Brzmi to bardzo egzotycznie, ale przecież dla flisaków z Podkarpacia wyprawa do dalekiego Gdańska również była egzotyką. W każdym razie, po wielu latach starań, via dalekie Maroko, flisackie tradycje wpłynęły na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Stało się tak dzięki zaangażowaniu członków Bractwa Flisackiego z Ulanowa i wsparciu ministerstwa kultury. Warto dodać, że na listę wpłynęli nie tylko ludzie Wisły, Polacy byli liderami międzynarodowego projektu, który obejmował również flisackie tradycje z Niemiec, Austrii, Czech, Łotwy, Hiszpanii.

Co ma wspólnego Ulanów z flisakami? Jest to miasto położone nad ujściem Tanwi do Sanu, tradycje flisackie są tu kultywowane od pokoleń. Tu budowano różne jednostki pływające, stąd także pochodziło wielu flisaków płynących co roku tratwami na północ. Miejscowe tradycje z powodzeniem kultywuje Bractwa Flisackie pod wezwaniem św. Barbary - patronki nie tylko górników, Pomorza i ciężkiej artylerii, ale również flisaków. Samo bractwo również tradycje ma spore, działa od ponad 30 lat.