Toruń i retro. Gdzie u licha kiedyś na Mokrem była ulica Szwagrowa?!

Sto dwadzieścia lat temu mrok na toruńskich ulicach rozpraszały wyłącznie latarnie gazowe, jednak już wtedy można było zamontować sobie coś w rodzaju elektrycznego domofonu. Trzeba było tylko zgłosić się do Roberta Strzeleckiego, a wcześniej go znaleźć.

O tym, że nasi przodkowie mieli dość twórczy stosunek do nazw ulic w niemieckim Toruniu już wiele razy wspominaliśmy. Ulica Schillera bywała Schillerową, Szylerową, a zdarzało się, że polscy obywatele miasta sięgali po nazwę sprzed zaborów, czyli Szczytną. Obecna ulica Mickiewicza, nazwana pierwotnie na cześć bardzo dla miasta zasłużonego burmistrza Gottlieba Melliena – Mellienstrasse, była ulicą Melliena, bywała także Mellienową, a nawet Mellinową. W tym wszystkim można się jednak było jakoś odnaleźć. Aż do teraz, to znaczy do przełomu maja i czerwca 1902 roku, bo w tym momencie w naszej peregrynacji się zatrzymaliśmy.

Sto dwadzieścia lat temu w „Gazecie Toruńskiej” pojawiło się ogłoszenie elektrotechnika i mechanika Roberta Strzeleckiego, który instalował telefony i telegrafy domowe, piorunochrony, stacje sygnałowe włączające się w razie pożaru, elektryczne otwieracze drzwi (już wtedy!). Reperował wszelkie aparaty elektryczne i elektryzujące, fonografy, aparaty potrzebne do wyszynku piwa itd. Ogłoszenie jest bardzo ciekawe, a lista usług imponująca. Gdzie można było znaleźć tego Edisona znad Wisły? W reklamie adresu rzecz jasna nie zabrakło, jest on nawet podany po polsku i niemiecku: Mokre, ulica Szwagrowa (Schwagerstrasse) 61.

Schwagerstrasse. Rzeczywiście, na Mokrem była taka ulica. Ale gdzie?

Gdzie?! Numer wskazuje, że nie mogła to być jakaś mała uliczka. Ci, którzy pisali do gazet, bądź umieszczali w nich ogłoszenia, musieli sobie doskonale zdawać sprawę z tego co publikują, ponieważ wiadomości te dotyczyły tego, co działo się wokół nich tu i teraz. Przyzwyczailiśmy się więc, że należy im wierzyć, nawet jeśli na pierwszy rzut oka znalezione w prasie sprzed ponad stu lat tropy wydawały się nieprawdopodobne. A jednak, w księgach adresowych wydanych po włączeniu Mokrego do Torunia nie ma śladu ulicy Szwagrowej. A co z księgami wcześniejszymi? W tej z 1904 roku Mokrego niestety nie ma, podobnie jak we wcześniejszej, pochodzącej z roku 1900. Wiele cennych informacji zawiera księga z roku 1897. Są w niej nie tylko alfabetyczne spisy mieszkańców Torunia, ale również listy adresowe i rozrysowane siatki ulic. Są wreszcie również spisy mieszkańców Podgórza i Mokrego, niestety tylko nazwiska z adresami.

Kiedy ulica Szwagrowa przestała się pojawiać w dokumentach?

Karty dokumentów zebranych w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej przerzuca się bezszelestnie. Gdyby można było jednak dodać do nich jakiś dźwięk, to w tym przypadku powinien to być narastający warkot werbli. Będzie tam jakiś Strzelecki, czy nie? Jest ich kilku! Żaden nie ma na imię Robert, ale jeden mieszka przy Schwagerstrasse 61. Więc to jednak prawda, na Mokrem była ulica Szwagrowa! Tylko w którym miejscu? Wzmianek o niej w toruńskiej prasie jest niewiele, ostatnie pochodzą z 1904 roku, nazwa musiała więc zostać zmieniona.

Gdzie mieszkał Robert Strzelecki?

Właściwie sprawa powinna być prosta – wystarczy znaleźć adres Roberta Strzeleckiego w księdze wydanej po przyłączeniu Mokrego i wszystko się wyjaśni. Niestety jednak nasz elektrotechnik się przeprowadził i już w roku 1904 mieszkał przy ul. Kopernika. No to klops. I co teraz?

W tamtych czasach nazwy ulic na planach miasta nie były czymś powszechnym. Jeżeli już, podpisywano na ogół główne ulice Torunia, a my przecież szukamy drogi w sąsiadującej z miastem wsi. Człowiek błądzący zawsze jednak może liczyć na przyjaciół, a za takiego możemy chyba uważać Reinharda Uebricka, toruńskiego budowniczego i wielkiego miłośnika miasta, którego zasługi przypominamy od lat.

Czym różni się plan Uebricka od innych planów Torunia?

„Książeczka ta powinna być nie tylko przewodnikiem dla obcych, ale również przewodnikiem, który samych torunian uczyni bacznymi na zabytki i piękno ich miejsca zamieszkania oraz jego okolic, jak również w przystępnej formie zarysuje ich bogatą historyczną przeszłość”. Takim wstępem opatrzył Reinhard Uebrick napisany przez siebie i wydany w 1903 roku przewodnik turystyczny. W pełni profesjonalny, z informacją o komunikacji, noclegach, a także planem miasta i przedmieść. Przed laty wydaliśmy reprodukcję tego planu i wydaliśmy jako dodatek do „Nowości”. Jeżeli ktoś go ma, niech rzuci okiem. Ulice są tam podpisane. Na Mokrem niektóre nazwy są podwójne, jedne zapisane normalnie, drugie umieszczone w nawiasie. Zamknięta w nawiasie ulica Szwagrowa znalazła się pod nazwą Gosslerstrasse, a to już jest bułka z masłem, bo wiadomo, że po 1920 roku ulica Gosslera stała się ulicą Wybickiego.

W którym miejscu dokładnie mieścił się warsztat Strzeleckiego?

Uff, miała to być ciekawostka na początek, a zrobił się z tego główny temat tego odcinka. Dobrze by było jeszcze wyjaśnić czemu ulica Szwagrowa zawdzięczała taką nietypową nazwę. Spróbujemy to ustalić innym razem. Teraz tylko zakotwiczymy naszą uliczną opowieść we właściwym miejscu. Gdzie dokładnie znajdował się warsztat Roberta Strzeleckiego? Po zmianie numeracji na budynku przy ul. Wybickiego 61 pojawiła się tabliczka z numerem 85. Co ciekawe, w 1932 roku właścicielką domu przy ul. Wybickiego 85 była Anna Strzelecka.

