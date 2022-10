Toruń. Wielki sukces telefonu zaufania dla mężczyzn. Dzwoni cała Polska

Wasz telefon jest przeznaczony dla mężczyzn, ale przecież nie tylko my potrzebujemy wsparcia, skąd pomysł, żeby skupić się na konkretnej płci? Michał Bomastyk: Oczywiście, wsparcia potrzebują wszyscy, nie tylko mężczyźni, ale pomoc dla kobiet w Polsce już jest bardzo rozwinięta i nienaznaczona stereotypami. Dla mężczyzn pojawia się także coraz więcej wsparcia: telefony, na których można uzyskać pomoc np. w sprawie przemocy, są dla wszystkich. Patrząc jednak na pewne normy społeczne dotyczące męskości, jeśli nie powstanie przestrzeń, gdzie na pomoc mogą liczyć jedynie mężczyźni, to mogą z niej nie skorzystać, z obawy przed pewnego rodzaju społecznym ostracyzmem. Stereotypy męskości powodują, że nie tylko rzadziej prosimy o pomoc psychologiczną, ale jakąkolwiek – rzadziej chodzimy nawet do lekarza rodzinnego…

… Chłopaki nie płaczą i tak dalej?

Zgadza się. Gdy startowaliśmy, w internecie pojawiły się komentarze, że najdelikatniej mówiąc, prawdziwy facet nie prosi o pomoc. Ja absolutnie nie winię osób, które to pisały – po prostu mocno przyjęły i uwewnętrzniły panujące stereotypy: „chłopaki nie płaczą” i tak dalej. Te stereotypy widać wszędzie, nie tylko w internecie. Z okazji dnia zdrowia psychicznego na starówce w Toruniu podawaliśmy publicznie numery telefonów, gdzie mężczyźni mogą otrzymać pomoc. Niektórzy mówili „na siłownię lepiej by poszli”. To kolejny stereotyp: pójdziesz na siłownię i wszystko minie. Oczywiście, warto dbać o zdrowie fizyczne, ale to wszystkiego nie rozwiąże.