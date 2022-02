Toruń. Tony śmieci z nielegalnych wysypisk! Miasto znów z nimi walczy

Dzikie wysypiska w Toruniu

Z dzikimi wysypiskami jest jak z psimi kupami - bardziej widoczne są w mieście w końcu zimy. Mechanizm ich powstawania jest prosty - ktoś porzuci jakieś odpady, a potem inni dorzucają kolejne. Pojawiają się one w różnych miejscach – w lasach, na łąkach, w rowach, ale także w środku miasta. Widać to na naszych zdjęciach - to śmieci porzucone na niewielkim trawniku przy skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Klonowica na Bydgoskim Przedmieściu. Jest ich tyle, że zaczęły "wylewać" się na chodnik.

-Najpierw ktoś porzucił tu gruz - opowiada Czytelniczka mieszkająca w tej części Torunia. - Widać tak postanowił się go pozbyć przy okazji remontu mieszkania. Potem inni szybko zaczęli podrzucać kolejne niepotrzebne im rzeczy, choćby muszle klozetowe.