Toruń. Tabletki z jodkiem potasu już dotarły. Wyznaczono punkty dystrybucji [lista]

56 punktów wydawania jodku potasu w Toruniu

Tabletki zostały przekazane miastu przez Państwową Straż Pożarną. Są to działania zgodne ze standardową procedurą przewidzianą w przepisach prawa i stosowaną na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Zgodnie z zapotrzebowaniem wojewody, do województwa kujawsko-pomorskiego trafiły ponad 3 miliony tabletek. Będą one wydawane w ok. 500 punktach na terenie województwa, przede wszystkim są to szkoły, urzędy itp. – lista tych punktów zostanie przekazana przez wojewodę kujawsko-pomorskiego.

SZCZEGÓŁOWA LISTA PUNKTÓW DYSTRYBUCJI JODKU POTASU W TORUNIU >>> TUTAJ <<<

Wydawanie preparatu ruszy dopiero w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Należy podkreślić, że aktualnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.