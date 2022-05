Toruń. Spotkania teatrów jednego aktora zakończone. Kto otrzymał nagrody i wyróżnienia?

TSTJA są kontynuacją Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora, które powstały z inicjatywy Wiesława Gerasa. Do dziś uczestniczy on w organizacji festiwalu. Spotkania początkowo, w latach 1966-1975, odbywały się we Wrocławiu. Od 1976 do 1996 roku były organizowane w Toruniu. Wróciły tu w 2006 roku.

- Oczekujemy na sceniczne pokazy wydarzenia, które od lat określa w najwyższym stopniu renomę teatralną Torunia. Bo przecież pomysł corocznego organizowania Spotkań Teatrów Jednego Aktora zrodził się ponad pół wieku temu właśnie w Toruniu: w Klubie Młodzieży „Iskra” – przypomniał prezydent Michał Zaleski podczas uroczystości otwarcia 36. TSTJA.