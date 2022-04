Tak miał pierwotnie wyglądać toruński teatr. Gdzie miał stanąć? [Zdjęcia]

"Podróżnik Charles Millot, młody Francuz zawitał do miasta naszego - informował 120 lat temu polski dziennik. - Spowodowany do podróżowania przez wszechświatową wystawę paryską, wyruszył pieszo i spodziewa się, że w przeciągu lat 6 zwiedzi kulę ziemską. Z Paryża udał się do Włoch, gdzie zwiedził ważniejsze miejsca i miasta. Stamtąd udał się również pieszo na Tryest i Rjekę do Wiednia, skąd przybył pieszo do Drezna i Berlina. Z Berlina do Torunia przybył koleją z powodu choroby piersiowej, której się nabawił podczas podróży. Millot, który jest zawodowym kucharzem wyruszył bez pieniędzy. Żyje ze sprzedaży kart widokowych wyobrażających jego podobiznę z podpisem. Z Torunia udaje się pieszo do Warszawy".